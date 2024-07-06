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خالد جلال ينتقد دكة نادي الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن اختيار المحترفين الأهلي والزمالك يجب أن يكون وفقًا لشروط محددة.

أضاف خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: "اختيار المحترفين في الأهلي والزمالك يجب أن يكون وفقًا لشروط محددة".

وتابع : "عندما نشاهد فيديوهات المحترفين قبل قدومهم للدوري المصري نشعر بأنهم ومارادونا، ولكن الواقع يكون مختلفًا".

وواصل: "نادي الزمالك محير للغاية، هناك تذبذب في المستوى، وهذا يعود لعدم وجود البديل المناسب، بعكس الأهلي وبيراميدز".

وأشار: "الزمالك في مباراة فاركو الماضية، تشعر أن الفريق ليس في حالته منذ الدقيقة الأولى، ولا تشعر بأنه نادي الزمالك".

وأختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان جيدًا إلى حدٍ ما في الشوط الأول، إلا أن تبديلات جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض أثر سلبًا على مستوى الفريق".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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