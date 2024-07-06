"الشباب والرياضة " تطلق أولى فعاليات دوري المعلومات لبرنامج "موهبتي" للنشء

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات "دوري المعلومات " الخاص ببرنامج "موهبتي " ،حيث تم تنفيذ أول لقاء بين فرق دوري المعلومات فريق مركز شباب الإستاد وفريق حر.

ويُعد برنامج "موهبتي " مسابقة مفتوحة فى العديد من المجالات للمراحل العمرية من سن 6 - 18 سنة، بمراكز الشباب والأندية والمدارس والأزهر والجمعيات والكنائس والغير منتمين الي أي هيئة.

وتشمل المسابقه مجالات(الفنون التشكيلية ، الرسم ،التصوير( زيتى - ضوئى – اشغال يدوية )، القصة القصيرة ، و التمثيل).

كما تشمل المسابقة مجال الشعر ( العامية - الفصحى )و الإنشاء الدينى والترانيم والموسيقى والكورال (غناء – عزف ) فردى وجماعى و الابتكارات العلمية والمبادرات المجتمعية والعلمية ( ريادة الاعمال )ومجال الاستعراضات والاسكيتنج ( الفرى ستايل) باتيل وكلاسيك .

كما تضم مجالات: المذيع ( إذاعة - تليفزيون )، و المراسل ( اذاعى - تلفزيونى ) والدورى المعلوماتى ( رياضة – ادب – فن –تاريخ –جغرافيا ... الخ ) و الالعاب الالكترونية ( فردى – جماعى ).



