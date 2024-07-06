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"الشباب والرياضة " تطلق أولى فعاليات دوري المعلومات لبرنامج "موهبتي" للنشء

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى،  فعاليات "دوري المعلومات " الخاص ببرنامج "موهبتي " ،حيث تم تنفيذ أول لقاء بين فرق دوري المعلومات فريق مركز شباب الإستاد وفريق حر.

ويُعد برنامج "موهبتي "  مسابقة مفتوحة فى العديد من المجالات للمراحل العمرية من سن 6 - 18 سنة، بمراكز الشباب والأندية والمدارس والأزهر والجمعيات والكنائس والغير منتمين الي أي هيئة.

وتشمل المسابقه مجالات(الفنون التشكيلية ، الرسم  ،التصوير( زيتى - ضوئى – اشغال يدوية )،  القصة القصيرة ، و التمثيل).

كما تشمل المسابقة مجال الشعر ( العامية  - الفصحى )و الإنشاء الدينى والترانيم  والموسيقى والكورال (غناء – عزف ) فردى وجماعى و الابتكارات العلمية والمبادرات المجتمعية والعلمية ( ريادة الاعمال )ومجال الاستعراضات والاسكيتنج ( الفرى ستايل) باتيل وكلاسيك .

كما تضم مجالات:  المذيع ( إذاعة  - تليفزيون )، و المراسل ( اذاعى  - تلفزيونى  ) والدورى المعلوماتى ( – ادب – فن –تاريخ –جغرافيا ... الخ ) و الالعاب الالكترونية  ( فردى – جماعى ).


 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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