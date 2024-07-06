شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى الدوري المصري قبل نطلاق الجولة 30 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يتساوى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز في صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.



تقام اليوم السبت 3 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلي، في مواجهات قوية ومثيرة في الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 26 مباراة في الدوري.

هدافى الدوري المصري



1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

2_ مايلى ، بيراميدز ، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف