الامارات | ميسي يهدر ركلة جزاء.. والأرجنتين تتأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الغضب جلياً على وجه النجم ليونيل ميسي، قائد ‏منتخب الأرجنتين، بعد إهداره ركلة جزاء خلال المواجهة أمام الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا ‏أميركا).‏

وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه على منتخب ‏الإكوادور.

وفاز منتخب الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور ‏الثمانية للمسابقة، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب «إن آر جاي» ‏بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ‏ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين.

وقال ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، بعد المباراة: «كنت غاضباً للغاية.. كنت مقتنعاً بالتسديد بهذه الطريقة».