الامارات | النرويجي روني ديلا مدرباً لفريق الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، يوم أمس، من خلال الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، التعاقد مع المدير الفني النرويجي روني ديلا (48 عاماً) ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك اعتباراً من الموسم الجديد 2024-2025. وأكد بيان نادي الوحدة أن روني يمتلك سيرة ذاتية مميزة، وبدأ مشواره التدريبي مبكراً، متمنياً له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المهمة المقبلة. من جانبه أعرب المدرب عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي، وثمن الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد، معرباً عن سعادته بالتوقيع مع الوحدة.