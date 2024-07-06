الامارات | هيلمت شون وديل بوسكي.. قصة مدربين جمعا المجد الأوروبي والمونديالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحفل تاريخ بطولة كأس أوروبا بسطوع نجمي المدربين، الألماني هيلمت شون، والإسباني فيسنتي ديل بوسكي، الوحيدين اللذين نجحا في وضع بصمتهما وقيادة منتخبيهما للجمع بصورة متتالية بين لقبي البطولة القارية، وكأس العالم.

وقاد هيلمت شون ألمانيا الغربية في كأس العالم خلال أربع نسخ متتالية بين عامي 1966 و1978، من ضمنها قيادة «المانشافت» للتتويج بلقب مونديال ألمانيا 1974 بالفوز في المباراة النهائية على هولندا بنتيجة (2-1)، وجاءت مكملة لقيادته قبل عامين للمنتخب الألماني للتتويج ببطولة أوروبا في نسخة 1972 في بلجيكا، بالفوز في النهائي على منتخب الاتحاد السوفييتي بثلاثية نظيفة.

بدوره قاد ديل بوسكي منتخب إسبانيا في 2010، لإحراز اللقب الأول تاريخياً في كأس العالم بجنوب إفريقيا، عقب الفوز في النهائي على هولندا بهدف دون ردّ بعد الشوطين الإضافيين، ثم حقق الثنائية، بعد عامين بقيادته المنتخب الإسباني للتتويج بلقب بطولة أوروبا، في بولندا وأوكرانيا 2012، بالفوز في النهائي على إيطاليا بنتيجة (٤-٠)، وإهداء الإسبان اللقب الثالث تاريخياً بعد نسختي 1964 و2008.