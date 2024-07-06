الامارات | فيسيلينوفيتش: 60 دقيقة لعباً فعلياً ترفع مستوى مباريات أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المدرب السابق لنادي الظفرة، الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش، أن زمن اللعب الفعلي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا، أفضل من النسخ السابقة، وانعكس إيجاباً على المردود الفني للمنتخبات المشاركة، إذ فاق معدله الـ60 دقيقة، رغم أن اللاعبين يخوضون المنافسات بعد ختام موسم كروي حافل.

وأضاف فيسيلينوفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «النسخة الحالية تعد واحدة من أفضل البطولات الأوروبية، بدليل أن جميع المنتخبات المشاركة قدمت مستويات فنية مميزة، حتى تلك التي غادرت من دور المجموعات، وقد شهدت المباريات تسجيل عدد كبير من الأهداف حتى الآن بلغ 100 هدف، ما يؤكد أن مستقبل كرة القدم يكمن في الهجوم، كما أن ارتفاع الوقت الفعلي للمباريات سببه خوض المنتخبات المباريات بإيقاع عالٍ، وابتعاد المدربين عن أسلوب اللعب الدفاعي».

وعن سرّ عدم بروز نجوم «سوبر» في البطولة، قال فيسيلينوفيتش: «اللاعبون خاضوا دوريات تنافسية شديدة الإرهاق، لذلك ليس من السهل بروز نجوم مميزين، وحتى الآن أرى أن الألماني جمال موسيالا، والإنجليزي جود بيلينغهام، والهولندي جاكبو هم الأفضل، ولكن الأدوار النهائية قد تقدم لنا أكثر من لاعب ممتاز». وأكد المدرب الصربي أن «خروج إيطاليا من البطولة خسارة، لقيمتها الفنية بكونها بطلة أوروبا في البطولة الأخيرة، لكنها في هذه البطولة لم تمتلك المقومات الفنية والجودة التي تضعها بين أفضل الفرق في أوروبا، وربما تأثر لاعبوها بالموسم الشاق الذي خاضوه، والأمر ذاته مع كرواتيا».

وأوضح: «بعد النتائج الرائعة لمنتخب كرواتيا في السنوات الست الماضية، فشل في النسخة الحالية، والسبب الرئيس هو أن لاعبيهم الأسطوريين أصبحوا كبار السن، ولم يعودوا يتمتعون بالجودة نفسها كما في السابق، وعلى رأسهم لوكا مودريتش».