الامارات | 14 رياضياً في 5 ألعاب يمثلون الدولة في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية تفاصيل المشاركة الإماراتية في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من أغسطس المقبل، بمشاركة 10500 رياضي، من 200 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، بحضور 20 ألف إعلامي، و45 ألف متطوع، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350 ألف ساعة من البث التلفزيوني للحدث.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحافي، أمس، بمتحف الشندغة في دبي، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، أن وفد الإمارات سيتكون من 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً، حيث يتنافس الرياضيون في خمس ألعاب، هي: الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى، إذ يضم المنتخب الوطني للفروسية المشارك في مسابقة قفز الحواجز كلاً من: عبدالله المهيري، وعبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، على أن يتم اختيار أربعة منهم للمشاركة بصورة نهائية في الأيام المقبلة من قبل الطاقم الفني للمنتخب.

في المقابل، يمثل المنتخب الوطني للجودو خمسة لاعبين ولاعبة واحدة، هم: نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كغم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كغم.

وتخوض لاعبة المنتخب الوطني للدراجات صفية الصايغ سباق الطريق بالدورة الأولمبية في باريس، وهي أول رياضية إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية في لعبة الدراجات، كما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي في سباق 100 متر حرة، وتشارك السبّاحة مها عبدالله الشحي في سباق 200 متر حرة، فيما تشارك مريم محمد الفارسي عداءة المنتخب الوطني في سباق 100 متر.

ويحظى الفارس عمر المرزوقي بشرف حمل علم الدولة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الـ26 من يوليو الجاري، ويقام خارج الملعب للمرة الأولى بنهر السين بمشاركة نحو 160 قارباً.

من جهته، قال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس محمد المطوّع: «أهنئ الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة الأولمبية بباريس التي اجتهدت وثابرت، وسعت على مدار السنوات الأربع الماضية للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي ينتظرها الرياضيون من جميع أنحاء العالم للتنافس فيما بينهم، وتأكيد جدارتهم واستحقاقهم الوجود في هذا الحدث البارز».

وأعرب المطوّع عن ثقته بوفد الإمارات المشارك في الألعاب الأولمبية، وقال: «أؤكد مجدداً ثقتي بالرياضيين المشاركين، الذين نعول عليهم الكثير ونثق بقدراتهم ومستوياتهم لتكرار الإنجاز الأولمبي في عامي 2004 و2016 والمضي قدماً في ترسيخ مكانة الدولة وحضورها على صعيد المحافل الأولمبية، خصوصاً أن النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية ستشهد العديد من العوامل المحفّزة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ الدورات، مثل تساوي نسبة المشاركة بين الذكور والإناث، وغيرها من الجوانب التي تمنح ألعاب باريس الأولمبية طابعاً تاريخياً خاصاً لجميع المشاركين، كما أؤكد أن وفد الإمارات بالكامل من الآن حتى نهاية الحدث، سيكون في خدمة الرياضيين، وداعماً لهم في جميع الأوقات».

• صفية الصايغ أول رياضية إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية في الدراجات.

السباحة والجودو تستهلان المشاركة الإماراتية

تستهلّ رياضتا السباحة والجودو المشاركة الإماراتية في الدورة، في الـ28 من يوليو الجاري، من خلال السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة، حيث تستضيف منافسات السباحة ساحة باريس لا ديفانس، واللاعبة بشيرات بمنافسات تحت 52 كغم برياضة الجودو التي تستضيف منافساتها ساحة تشامب دي مارس. ويواصل الوفد الإماراتي مشاركته في المسابقات في الـ30 من يوليو الجاري بمشاركة السبّاح يوسف المطروشي في سباق 100 متر حرة، فيما يشارك اللاعب طلال شفيلي في منافسات وزن 81 كغم برياضة الجودو، ويخوض اللاعب آرام جريجوريان يوم الـ31 من يوليو منافسات وزن تحت 90 كغم. ويستهلّ المنتخب الوطني للفروسية مشاركته بمسابقة قفز الحواجز للفرق في الأول من أغسطس وتستمر على مدار يومين، وتقام بقصر فرساي إلى جانب مشاركة اللاعب ظافر آرام باليوم ذاته في وزن تحت 100 كغم برياضة الجودو. ويشهد يوم الثاني من أغسطس مشاركة اللاعب عمر معروف في وزن فوق 100 كغم بمنافسات رياضة الجودو، وتخوص مريم الفارسي عداءة المنتخب الوطني منافسات سباق 100 متر على ملعب فرنسا، فيما تنافس صفية الصايغ بسباق الطريق ضمن منافسات رياضة الدراجات في الرابع من أغسطس، إذ يقام السباق على جسر ألكسندر الثالث، ويختتم المنتخب الوطني للفروسية مشاركة البعثة الإماراتية بالدورة الأولمبية من خلال سباق الفردي لقفز الحواجز الذي يقام على مدار يومي الخامس والسادس من الشهر ذاته.

تدشين البيت الإماراتي للمرة الأولى على هامش الأولمبياد

كشف الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوّع، عن تدشين البيت الإماراتي للمرة الأولى على هامش مشاركة الدولة في الألعاب الأولمبية، وقال: «سيتم تدشين البيت الإماراتي في باريس على هامش مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية، الذي يضم بين جنباته إرثاً وطنياً أصيلاً، وموروثات تاريخية وثقافية نفخر بالانتماء إليها، حيث سيمنح البيت الإماراتي تجربة فريدة لجميع زواره لاكتشاف المسيرة الملهمة لدولة الاتحاد، وتجربة كرم الضيافة الإماراتية، على أن يفتح البيت الإماراتي أبوابه يومياً خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى الـ11 من أغسطس المقبل من الساعة الـ10 صباحاً حتى الثامنة مساء، بصورة مجانية، إذ يضم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة مع برنامج مخصص لزيارات الرياضيين الأولمبيين الإماراتيين، كما تسعدني دعوة المجالس الرياضية بالدولة لحضور المنافسات الرياضية لوفد الإمارات بالدورة الأولمبية في باريس، وحضور المسابقات الأولمبية بوجه عام، وزيارة البيت الإماراتي».