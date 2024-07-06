خالد جلال: مباراتي الأهلي وبيراميدز ستحددان بطل الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن بطل الدوري هذا الموسم سيتحدد من خلال مباراتي النادي الأهلي أمام بيراميدز، المُقرر إقامتيهما يومي 12 و22 يوليو الجاري.

أضاف خالد جلال في تصريحات تلفزيونية أن لأهلي كان يحقق الانتصارات، ولكن مستواه لم يكن مثل مباراتين الداخلية وطلائع الجيش، فاز برباعيتين في هاتين المباراتين، وهذا يمنح الفريق ثقة.

وواصل: "الأهلي وبيراميدز في حالة فنية ومعنوية جيدة خلال الفترة الحالية، الانتصارات تمنحهما الثقة، وتجعل الأندية الأخرى التي تواجههما تخشاهما".

وأشار : "مباراتا الأهلي و بيراميدز بـ 12 نقطة، فالفريق الذي سيفوز بهما سيحصل على 6 نقاط، ويتسبب في إيقاف انتصارات الآخر، وهاتين المباراتين سيكون لهما عاملًا كبيرًا في الفريق الذي سيفوز بالدوري".

وأختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "مباريات الأهلي وبيراميدز مع الفرق الأخرى لن تكون فارقة في شكل جدول الترتيب العام، هناك فارق فني كبير بينهما وبين الفرق الأخرى، حتى التي تنافس على الهبوط، لا تقدم المستوى المنتظر منهم".