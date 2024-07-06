كريم الدبيس: زيزو والنني لديهم خبرات كبيرة وإضافة للمنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة -

علق كريم الدبيس، لاعب المنتخب الأولمبي على إنضمام الثنائي أحمد السيد زيزو ومحمد النني للقائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.



وكان المنتخب المصري الأولمبي قد نجح في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، لينجح في حجز مقعده في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث كريم الدبيس في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "بكل تأكيد، محمد النني وأحمد سيد زيزو من العناصر المهمة، ويتعبران لاعبان كبار للغاية ولديهما خبرات كبيرة جدًا، وسيكونان داعمان وإضافة لنا للأمام إن شاء الله".

وتابع: "نبحث بكل الطرق إسعاد الشعب المصري، وهذا حلمنا وحلم كل المصربين أن نحقق ميدالية في الأولمبياد".

وأتم الدبيس تصريحاته: "نرغب في أن نكون أول جيل في تاريخ مصر يحقق ميدالية، ونعدكم ألا نعود من باريس إلا بميدالية".