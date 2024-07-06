موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروجواي على ملعب "أليجانت" في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الرابعة، بينما نجح منتخب أوروجواي في تحقيق صدارة المجموعة الثالثة، في هذه المرحلة.

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي..

تنطلق مباراة البرازيل وأوروجواي فجر يوم الأحد 7 يوليو، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء كولومبيا وبنما، وذلك في نصف نهائي البطولة.

