مدرب الزمالك السابق يطالب حسام حسن بهذا الأمر

ياسر رشاد - القاهرة - طالب خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بالدفع بمصطفى فتحي، لاعب بيراميدز في تشكيل الفراعنة.



أضاف خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى فتحي واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري".

وتابع مدرب الزمالك السابق : "أتمنى من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الدفع بمصطفى فتحي في تشكيل الفراعنة خلال الفترة القادمة".

وواصل : "مجموعة مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 متوازنة، وأتوقع تأهل من هذه المجموعة كل من منتخب مصر وكاب فيردي".

وأكمل خالد جلال: "أفضل 10 لاعبين في مصر هما أحمد الشناوي أو مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم ومحمد الشيبي وحمزة المثلوثي ومحمد حمدي، ومروان عطية ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وناصر ماهر، وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي".

وأشار : "على الأندية أن تغير مفهومها، وأن تعلم أن منتخب مصر هو الأولوية، وأن الفرق لا تقف على لاعب واحد.. على سبيل المثال الأهلي لم يتراجع مستواه في ظل استبعاد بيرسي تاو، وكذلك بيراميدز مع رمضان صبحي".

وأختم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "على مجالس الإدارات ألا تنساق خلف السوشيال ميديا، وأتمنى تأهل منتخب مصر من مجموعته في أولمبياد باريس 2024".