موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إسبانيا وفرنسا في إطار منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وضرب المنتخب الإسباني موعدًا ناريًا مع نظيره البرتغالي في نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على منافسه ألمانيا مستضيف البطولة بهدفين مقابل هدف.

في المقابل تمكن منتخب فرنسا من تحقيق الانتصار على البرتغال بركلات الترجيح 5/4 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة بدور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

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موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في يورو 2024

ستنطلق مواجهة المنتخب الإسباني أمام منافسه الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

وستبدأ صافرة لقاء إسبانيا أمام فرنسا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات وذلك على ملعب “أليانز أرينا”.

وستذاع المباراة حصريًا عبر قنوات “بي إن سبورت” القطرية الناقل الرسمي للبطولة الأوروبية في الشرق الأوسط وإفريقيا.