تاريخ مواجهات فرنسا ضد إسبانيا قبل موقعة نصف نهائي يورو 2024.

ضرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم موعدًا مع نظيره إسبانيا، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره إسبانيا، يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، في الدور قبل النهائي من اليورو.

وتبدأ أحداث مباراة فرنسا ضد إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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منتخب فرنسا تأهل على حساب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بينما صعد إسبانيا بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مواجهات فرنسا وإسبانيا

وسبق وأن التقى منتخب فرنسا نظيره إسبانيا من قبل في 36 مباراة رسميًا ووديًا، حقق الديوك الفوز في 13 لقاء مقابل 16 انتصار لصالح الثاني، بينما حسم التعادل 17 مواجهة بينهما.

وسجل منتخب إسبانيا 64 هدفًا، بينما أحرزت فرنسا39 هدفًا.