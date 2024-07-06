غيابات إسبانيا عن مواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

نقدم لكم غيابات منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أمام نظيره فرنسا في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ويلتقي منتخب فرنسا نظيره إسبانيا، يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، في الدور قبل النهائي من اليورو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد إسبانيا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

اقرأ أيضًا.. تاريخ مواجهات فرنسا ضد إسبانيا قبل موقعة نصف نهائي يورو 2024

غيابات إسبانيا في نصف نهائي اليورو أمام فرنسا

ويغيب عن منتخب فرنسا 4 لاعبين، موراتا وكارفخال ولي نورماند بسبب تراكم بطاقات، بالإضافة إلى بيدري بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا تأهل على حساب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بينما فازت إسبانيا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.