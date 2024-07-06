الاهلي يكذب ثروت سويلم بعد تصريحاته بخصوص بيراميدز

قام النادي الاهلي بالرد على تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي إبراهيم فايق.

وأكد إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على قناة ام بي سي مصر 2″ : وصلنا رد من الاهلي عن طريق الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي الذي تابع البرنامج واستمع إلى تصريحات ثروت سويلم حيث أكد أنها غير صحيح على الإطلاق مع احترامي الكامل ليه”.

وأشار إلى أن جبر أكد أنه لم يحدث أي اتفاق بين الاهلي وأي طرف على وجود أي استثناء في منتخب مصر الأولمبي، موضحًا أن القلعة الحمراء لم تكن طرفًا في أي جلسة كما أنه غير موافق على أي استثناءات وسيكون له رد فعل على ذلك.

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وكان ثروت سويلم، قد أوضح في تصريحات عبر البرنامج ذاته، أن هناك جلسة تم عقدها وتواجد فيها وزير الرياضة أشرف صبحي، وتم الاتفاق على أن إبراهيم عادل سيغادر معسكر منتخب مصر الأولمبي وسيتواجد مع فريقه بيراميدز في لقاء الاهلي يوم 12 يوليو، والأحمر كان على علم بذلك ولم يعترض.

من جانبه أكد فايق أن هناك اتفاقًا تم بانضمام ثلاثي الاهلي أحمد نبيل كوكا، وحمزة علاء، وكريم الدبيس، والأحمر ملتزم بالأمر، ولابد أن يلتزم به بيراميدز أيضًا، حيث شدد على أن القلعة الحمراء غير موافقة على وجود أي استثناءات.