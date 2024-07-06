ستوري النجوم.. زفاف نور الشربيني.. صفقة الأهلي المنتظرة مع إمام عاشور.. ومحترف يظهر بالمصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك نجوم كرة القدم متابعيهم اليوم الجمعة عدداً من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

وظهر محمد صلاح خلال قضائه إجازته الصيفية، فيما ظهر مروان عطية لاعب الأهلي وهو يتابع مباراة فرنسا والبرتغال في يورو2024 بجانب تهنئته لزميله كوكا بعيد ميلاده كما هنأ حسين الشحات كوكا أيضًا بعيد ميلاده.

ونشر إمام صورة جمعته بعدد من زملائه بالنادي الأهلي بجانب مدافع الدخيل يوسف أيمن الصفقة التي تنتظرها جماهير الأهلي.

وظهر لاعب سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم وهو يخضع لجلسة "حاجة"، فيما ظهر المحترف المصري بنادي فيتيل الفيتنامي وهو يقرأ المصحف، كما شاركت نور الشربيني نجمة الإسكواش المصرية متابعيها صورًا من عقد قرانها.

وظهر لاعب طلائع الجيش عمرو طارق وهو يحضر حفل زفاف لأصدقاء له، بينما ترحم لاعب الزمالك الشاب أحمد عبدالرحيم "إيشو" على من فقدهم، فيما قدم لاعبو الزمالك تهنئة لزيزو بمناسبة انضمامه للمنتخب الأولمبي.

ويمكنكم الاطلاع على الصور بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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