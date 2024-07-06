ملف الخليج 365.. زفاف نور الشربيني.. وتأهل إسبانيا وفرنسا لنصف نهائي يورو2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الجمعة عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

هل سيشارك إبراهيم عادل ضد الأهلي؟.. مصدر يجيب

أكد مصدر لمصراوي، أن لاعب نادي بيراميدز، إبراهيم عادل سيشارك في المباراة ضد النادي الأهلي، لمزيد من التفاصيل



فرنسا تُقصي البرتغال وتخطف بطاقة نصف نهائي يورو 2024



خطف منتخب فرنسا بطاقة التأهل لدور نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب البرتغال بنتيجة (5-3)، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



عمل بالسجن وأُستبُعد من الدوري الإنجليزي.. معلومات مثيرة عن حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا (صور)



يقود الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة إسبانيا وألمانيا التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الجارية من يورو 2024، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



بعد حفل زفافها اليوم.. أبرز 10 معلومات عن نور الشربيني (صور)



ويستعرض الخليج 365 10 معلومات عن نور الشربيني بالتزامن مع عقد قرانها، للاطلاع عليها.. اضغط هنا



من هو عمرو الحلو زوج لاعبة الإسكواش نور الشربيني؟ (صور)

احتفلت نجمة الإسكواش المصرية نور الشربيني اليوم الجمعة بعقد قرانها من شاب خارج وسط الإسكواش اسمه عمرو الحلو، لمعرفة المزيد عنه.. اضغط هنا



الصور الأولى لحفل زفاف لاعبة الإسكواش نور الشربيني



احتفلت نجمة الإسكواش المصرية المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني اليوم الجمعة بعقد قرانها على طبيب يدعى عمرو الحلو، لمشاهدة صور الزفاف.. اضغط هنا



إسبانيا تُقصي صاحب الأرض وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024 بفوز قاتل أمام ألمانيا



خطف منتخب إسبانيا بطاقة تأهل قاتلة لدور نصف نهائي النسخة الجارية من يورو 2024 بعد الفوز على نظيره الألماني مساء اليوم الجمعة.، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أحمد دياب: خروج لاعبي الأهلي وبيراميدز من معسكر المنتخب الأولمبي غير وارد



قال رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، إن خروج أي من لاعبي بيراميدز أو الأهلي من معسكر المنتخب الأولمبي أمر غير وارد، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا



طائرة مصر تتخطى قطر وتضرب موعدًا مع الصين بنصف نهائي كأس التحدي



تأهل المنتخب الوطني المصري لكرة الطائرة، إلى دور نصف نهائي كأس التحدي العالمي بعد الفوز في وقت سابق من اليوم الجمعة على نظيره القطري بنتيجة 3-2، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"عمرها 17 عاماً".. ميسي يحمل الرضيع لامين جمال (صور)



انتشرت صورة خلال الساعات الماضية، تجمع بين أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ونجم الفريق الحالي لامين جمال عندما كان رضيعاً، للتعرف على كواليسها.. اضغط هنا



"غرامات ومنع حضور الجماهير".. الكاف يعلن عقوبات الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبات على نادي الزمالك، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، للاطلاع عليها.. اضغط هنا



مصدر يكشف لمصراوي انتعاش خزينة الأهلي بـ 400 ألف دولار



تسلم النادي الأهلي الدُفعة الأخيرة الخاصة، بمكافأة المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم العام الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



تقارير: الوداد المغربي يرغب في التعاقد مع ثنائي الأهلي وبيراميدز



كشفت تقارير صحفية مغربية، عن وجود رغبة من قبل إدارة نادي الوداد المغربي، في التعاقد مع ثنائي الدوري المصري رضا سليم نجم الأهلي ووليد الكارتي لاعب بيراميدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"إيقاف وغرامة مالية".. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة بيلينجهام في أمم أوروبا 2024



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الجمعة، عقوبة نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب ما بدر منه خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب سلوفاكيا، في دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"بسبب إشارة سياسية".. إيقاف ديميرال لاعب منتخب تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، عقوبة ميريح ديميرال لاعب منتخب تركيا، بسبب ما بدر منه خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب النمسا، في دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

