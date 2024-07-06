موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى بالدوري المصري والقناة الناقلة

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يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها فى السابعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).



وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الإسماعيلي، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.



وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الاسماعيلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام الاسماعيلى بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلى في السابعة مساء غداً الاحد على القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والاسماعيلى في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والاسماعيلى في الدوري

وتعادل الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر الاسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.