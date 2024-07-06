بركات يشيد بمستوى الحكم محمد معروف في مباراة أبو سليم ونهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الحكم محمد معروف تحلى بالشجاعة أثناء إدارة مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك بعد العقوبات التي أعلنها الكاف بشأن تلك المواجهة.

أضاف محمد بركات في تصريحات تلفزيونية: "محمد معروف ليس من أفضل حكام مصر فقط، بل هو من أفضل حكام إفريقيا أيضًا".

وتابع بركات : "محمد معروف كان على حق عند احتساب وقت محتسب بدل من ضائع لأكثر من ربع ساعة في مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي".

وتابع: "محمد معروف تحلى بالشجاعة في مباراة أبو سليم ونهضة بركان، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من ضائع".

وأختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "هذه المباراة كانت واحدة من أفضل مباريات محمد معروف، ولم تكن هناك أخطاء تحكيمية في تلك المواجهة، وأدارها بشكل جيد".