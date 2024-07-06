شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من التهاون أمام الإسماعيلى بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك لاعبيه من خطورة التهاون فى مباراة الاسماعيلى المقبلة بالدوري لضمان استعادة الانتصارات بعد التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة.

يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى في السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.

من ناحية أخرى حصل نادى الزمالك على رخصة المشاركة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وذلك بعد سداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وادرج الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك ضمن الأندية الحاصلة على الرخصة الافريقية منذ قليل بعد إنهاء الأزمة مع اللاعب ورفع الأوراق والمستندات على السيستم.

واكد مصدر مسئول بـ نادى الزمالك انه تم تحويل مليون يورو الى حساب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق كجزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادى على ان يتم سداد باقى المستحقات على دفعات خلال الاشهر القليلة المقبلة.