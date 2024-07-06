شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم السبت استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.



ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.



وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.



وخسر الاسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.



ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.

