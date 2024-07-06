شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل انطلاق الجولة 30 من الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت 3 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلي، في مواجهات قوية ومثيرة في الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:



بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة



الاهلى 54 نقطة من 22 مباراة



المصري 48 نقطة من 28 مباراة



مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.



بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة فى المركز الاول



الاهلى 54 نقطة من 22 مباراة فى المركز الثانى



الزمالك 38 نقطة من 23 مباراة فى المركز التاسع وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.