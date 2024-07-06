شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة كرواتيا اليوم وديا استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، نظيره كرواتيا ، وديا اليوم السبت ، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا يوم 7 يوليو الجارى لخوض مباراة ودية مع صاحب الأرض يوم 8 من نفس الشهر الجارى .

وأسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.