يورو 2024.. موعد مباراة إنجلترا وسويسرا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمواجهة قوية، تجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره السويسري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وكان المنتخب السويسري قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الإيطالي بهدفين نظيفين، في دور الستة عشر من كأس الأمم الأوروبية.

بينما استطاعت إنجلترا تحقيق الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا باليورو

من المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السويسري في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب اسبرت آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا

تُنقل مواجهة إنجلترا أمام سويسرا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، طيلة السنوات الماضية.