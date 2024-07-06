موعد مباراة تركيا وهولندا في كأس أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب هولندا مع نظيره تركيا مساء اليوم السبت على ملعب الاستاد الأولمبي في ربع نهائي كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها ألمانيا.

يهدف منتخب هولندا لتحقيق الانتصار من أجل الوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق الحلم الأكبر بالتأهل إلى نهائي يورو 2024، بعد غياب طويل لحصد اللقب الغائب منذ سنوات طويلة، فيما يأمل منتخب تركيا في تخطي عقبة هولندا للصعود إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

كان منتخب هولندا صعد لربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد فوزه على رومانيا بثلاث أهداف نظيفة في دور الستة عشر من البطولة الأوروبية.

فيما تأهل منتخب تركيا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد تخطيه عقبة النمسا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ليصعد المنتخب التركي للدور المقبل.

موعد مباراة هولندا وتركيا:

تنطلق مباراة هولندا وتركيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس على قنواتها.