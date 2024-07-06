ماذا قال أحمد رفعت عن الموت في آخر ظهور إعلامي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قال رفعت: "أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ميبقاش موجود، مش هيبتقى غير إنك بني آدم كويس، إزاي بتتعامل، إزاي بتؤدي الحياة المطلوب تعملها، ومتكونش شخص مؤذي، وارد في أي وقت أي حد ميبقاش موجود، حصلت وأنا في الملعب وأنا بجري، مش حادثة مش مشكلة، أكتر بتفضل هي السيرة، واللي انت بتعمله في حياتك".

يذكر أن مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة لاعب أحمد رفعت.