آخر ظهور لأحمد رفعت بمودرن سبورت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر حساب أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل عبر "فيسبوك" عددًا من الصور في آخر ظهور له بنادي مودرن سبورت.

وظهر أحمد رفعت في الصور مع هيثم عرابي والمدير الفني طلعت يوسف، وعلق برمز "قلب أحمر وشكر لله".

يذكر أن مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة لاعب أحمد رفعت.

وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

واختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان