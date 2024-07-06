شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص بيرسى تاو لبحث تطورات تأهيل العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الجنوب افريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى للفحص الطبي بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الفريق للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة وفرص لحاقه بالمباريات المقبلة للأهلى.

وتعرض بيرسي تاولإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ليغيب عن مباريات الاهلى أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية وفاركو وطلائع الجيش والداخلية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة للوقوف علي تطورات تعافيه من الإصابة.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.