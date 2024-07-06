شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مؤمن زكريا يقود الأهلى للفوز على المصري فى أول مباراة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

استضاف الأهلى لأول مرة المصرى البورسعيدى بعد أحداث "بورسعيد 2012"، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم "33" والتى أقيمت بشرم الشيخ لأول مرة فى تاريخ مسابقة الدورى فى مثل هذا اليوم 6 يوليو 2015.



وحقق الأهلى الباحث عن آماله حينها فى الحفاظ على اللقب للموسم التاسع على التوالى فوزاً سهلاً بهدفين دون رد.



تقدم مؤمن زكريا برأسية فى الدقيقة السابعة إثر عرضية حسين السيد سكنت شباك محمد عواد "حارس المصرى آنذاك معارا من الإسماعيلى"، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة "21" من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفى.



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".