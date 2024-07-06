شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس منح الفرصة لشباب الزمالك فى مباريات الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح الفرصة لأكبر عدد من الشباب في المباريات المقبلة للوقوف علي مستواهم وضخ دماء شديدة في الفريق.

ويؤمن جوميز بأفكار الإدارة التي تري أن الاهتمام باللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات ذاتهم سيساعد علي توفير النفقات علي النادي خاصة في التعاقدات الجديدة لا سيما أن النادي الأبيض نفذ هذه الأفكار في وقت سابق خلال الفترة التي تعرض لها لإيقاف القيد.

يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلى في السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الاسماعيلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.