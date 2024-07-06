شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

ونعى الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أزمة صحية مفاجئة.

وكتب حساب الرابطة: رابطة الأندية المصرية المحترفة تنعي أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:



﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.