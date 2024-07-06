وزير الشباب والرياضة ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالاً يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

محمد يوسف

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