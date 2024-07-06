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وزير الشباب والرياضة ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 06 يوليو 2024 07:17 ص

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير المصرية في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.


وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالاً يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".


داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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