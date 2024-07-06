شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ناعياً أحمد رفعت: مش قادر أستوعب.. كأنك كنت بتودعنا والان مع تفاصيل الخبر

نعى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، زميله أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب كهربا عبر حسابه على موقع إكس: ‏لا حول ولا قوه إلا بالله إيه وجع القلب ده، متتعزش ع اللي خلقك ربنا يرحمك يا رفعت يارب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك وشفيع ليك ويصبر اهلك ويصبرنا كلنا يارب علي فراقك صدمه كبيره اوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب وكإنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا يا أحمد، ربنا يثبتك عند السؤال ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب اللهم آمين.

ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، عالمنا، عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي كان قد تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.

وقبل 12 يوماً فقط وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.