الامارات | وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مودرن سبورت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر 31 عاما.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.