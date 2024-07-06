الامارات | ألكاراز يبلغ دور الـ 16 في ويمبلدون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، إلى الدور الـ16 في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الأمريكي فرانسيس تيافو، في منافسات الدور الثالث.

ونجح ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، في التفوق على منافسه بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 7-5 و6-2 و6-4 و7-6 و6-2.

وبلغ البلغاري غريغور ديمتروف ،المصنف العاشر عالمياً، إلى الدور ذاته، بعد تغلبه على الفرنسي غايل مونفيس.

وفاز ديمتروف على مونفيس بـ3 مجموعات دون رد، بواقع 6-3 و6-4 و6-3.

كما تأهل الأمريكي تومي بول إلى دور الـ16، بعد فوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 و6-2.