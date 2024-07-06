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الامارات | ألكاراز يبلغ دور الـ 16 في ويمبلدون

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ألكاراز يبلغ دور الـ 16 في ويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، إلى الدور الـ16 في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الأمريكي فرانسيس تيافو، في منافسات الدور الثالث.

ونجح ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، في التفوق على منافسه بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 7-5 و6-2 و6-4 و7-6 و6-2.

وبلغ البلغاري غريغور ديمتروف ،المصنف العاشر عالمياً، إلى الدور ذاته، بعد تغلبه على الفرنسي غايل مونفيس.

وفاز ديمتروف على مونفيس بـ3 مجموعات دون رد، بواقع 6-3 و6-4 و6-3.

كما تأهل الأمريكي تومي بول إلى دور الـ16، بعد فوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 و6-2.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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