موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 عن مواجهة من العيار الثقيل في نصف النهائي بين اسبانيا وفرنسا.

وتأهل منتخب فرنسا على حساب البرتغال بعد مباراة مثيرة امتدت لأشواط إضافية وحسمتها ركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 5/3، بينما تأهل منتخب إسبانيا على حساب أصحاب الأرض المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا..

تُقام مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء المقبل، 9 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في نصف نهائي بطولة يورو 2024.

وتستكمل مباريات ربع النهائي مساء السبت حيث يلتقي منتخب إنجلترا في الأولى مع سويسرا، بينما يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب تركيا، ويتواجه الفائز من كل لقاء في مباراة نصف النهائي الأخرى.