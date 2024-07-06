جمال شعبان يكشف الأسباب المحتملة لوفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق استشاري أمراض القلب جمال شعبان على وفاة لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت، صباح اليوم، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن على الحساب الرسمي "فيسبوك".

وردًا على سؤال أحد المتابعين حول تشخيص الحالة الطبية لأحمد رفعت، قال: "حصل خلل كهربائي خبيث في القلب، نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة، وحدثت انتكاسة".

أضاف: "غالبا جلطة جديدة أكبر واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب، رحمة الله عليه".

وتوفى أحمد رفعت صباح اليوم السبت، وسوف تشيع جنازته ظهر اليوم.