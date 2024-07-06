شكرا لقرائتكم خبر عن زد اف سى يستضيف البنك الأهلى الليلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه زد اف سى نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى، في مباراة قوية، خاصة وأن زد يرغب في المنافسة على العودة للمربع الذهبي، حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

وحقق زد اف سى فوزاً عريضاً على الطلائع برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما حقق البنك الأهلى فوزاً على المقاولون العرب برباعية دون رد فى نفس الجولة.

في المقابل، يسعى البنك الأهلي لتأمين بقائه في المنطقة الآمنة والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين، من خلال طموحه في تحقيق نتيجة إيجابية أمم زد اليوم، حيث يتواجد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.