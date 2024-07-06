شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن سبورت ينعي أحمد رفعت: صديق وأخ والان مع تفاصيل الخبر

نعى هيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، والذي ودع عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه على فيس بوك: ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الاعب والصديق والأخ / احمد رفعت.

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، عالمنا، عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي كان قد تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.

وقبل 12 يوماً فقط وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.