شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت عقب صلاة الظهر بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي مودرن سبورت، تفاصيل صلاة الجنازة على أحمد رفعت لاعب الفريق والذي ودع عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، عالمنا، عن عمر بلغ ثلاثين عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي كان قد تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.

وقبل 12 يوماً فقط وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.