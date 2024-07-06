شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد للإعلان عن تمديد تعاقد عمرو السولية موسمين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لمدة موسمين بعد انهاء كافة التفاصيل مع اللاعب.

وحسم الأهلي ملف التجديد للسولية بعد الرجوع للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لتجديد اللاعب، وفي هذا الشأن ، قال مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي إتفق مع عمرو السولية على تمديد تعاقده مدة موسمين، ورغم عدم مشاركة اللاعب بشكل مُستمر الفترة الماضية للإصابة أو لكبر السن، إلا أن كولر لم يمانع من بقاؤه للاستفادة من خبراته في الملعب".

وأعلن الاهلى منذ فترة قليلة تمديد تعاقد محمد هانى الظهير الأيمن للفريق لمدة ثلاث سنوات قادمة، وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.