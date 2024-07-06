شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للطائرة يواجه الصين في نصف نهائي كأس التحدي العالمي والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة نظيره منتخب الصين، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس التحدي العالمي المقامة خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني بالصين.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر والصين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب قطر بنتيجة “3-2“ في الدور ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري العالمي للكرة الطائرة العام المقبل.

ويشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات وهي: “مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك“.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي“.

ويترأس البعثة المصرية، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فرناندو مونزو مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام اخصائى تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنياً.