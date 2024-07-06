شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ضيفاً ثقيلا على سموحة باستاد الإسكندرية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحل إنبي ضيفا على سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري المصري باستاد الإسكندرية، في مباراة صعبة على الفريقين.

يرغب سموحة فى لقاء اليوم استعادة عروضه الطيبة بعد الخسارة من بيراميدز في آخر مواجهة بنتيجة 3 - 2، حيث يقع في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

فيما يتطلع إنبي لاستعادة عروضه الطيبة في مسابقة الدوري، على أمل تحسين مركزه، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، ويحتل الفريق البترولي المركز الخامس برصيد 42 نقطة.