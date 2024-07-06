شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ضيفاً ثقيلا على سموحة باستاد الإسكندرية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالسبت، 06 يوليو 2024 08:30 ص
فيما يتطلع إنبي لاستعادة عروضه الطيبة في مسابقة الدوري، على أمل تحسين مركزه، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، ويحتل الفريق البترولي المركز الخامس برصيد 42 نقطة.
وأرسلت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية خطابا إلى سموحة وإنبي والاتحاد السكندري وبيراميدز لإبلاغهم بتعديل موعد مباراتيهم في الدوري.
وأوضح الخطاب أنه تقرر إقامة مباراة سموحة وإنبي، الاتحاد السكندري وبيراميدز في الخامسة والنصف مساء بدلا من السابعة.
جاء ذلك في ظل وجود أزمة في استاد الإسكندرية في أعمدة الإنارة بعد الحريق الذي نشب خلال مباراة سموحة وبيراميدز قبل عدة أيام.
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