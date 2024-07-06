اخبار الرياضه

إنبى ضيفاً ثقيلا على سموحة باستاد الإسكندرية فى الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ضيفاً ثقيلا على سموحة باستاد الإسكندرية فى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد الله

السبت، 06 يوليو 2024 08:30 ص
يحل إنبي ضيفا على سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري المصري باستاد الإسكندرية، في مباراة صعبة على الفريقين.

 

 يرغب سموحة فى لقاء اليوم استعادة عروضه الطيبة بعد الخسارة من بيراميدز في آخر مواجهة بنتيجة 3 - 2، حيث يقع في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

 

فيما يتطلع إنبي لاستعادة عروضه الطيبة في مسابقة الدوري، على أمل تحسين مركزه، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي  بهدفين لكل فريق مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، ويحتل الفريق البترولي المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وأرسلت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية خطابا إلى سموحة وإنبي والاتحاد السكندري وبيراميدز لإبلاغهم بتعديل موعد مباراتيهم في الدوري.

وأوضح الخطاب أنه تقرر إقامة مباراة سموحة وإنبي، الاتحاد السكندري وبيراميدز في الخامسة والنصف مساء بدلا من السابعة.

جاء ذلك في ظل وجود أزمة في استاد الإسكندرية في أعمدة الإنارة بعد الحريق الذي نشب خلال مباراة سموحة وبيراميدز قبل عدة أيام.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا