الامارات | شباب بلوزداد بطلاً لكأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج شباب بلوزداد بكأس الجزائر لكرة القدم في نسختها 57 بتغلبه على مولودية الجزائر، بطل الدوري، بنتيجة 1-صفر على استاد خمسة يوليو ليحرز الفائز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وأقيمت المباراة في ذكرى عيد استقلال الجزائر الذي صادف الخامس من يوليو من عام 1962.

وحضر اللقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي صافح لاعبي الفريقين قبل انطلاق المباراة وقام بتحية جماهير الفريقين.

وشهد اللقاء حضورا جماهيرياً كبيراً من جماهير الناديين واكتظ الملعب منذ الساعات الأولى من اليوم.

وأبدع أنصار الفريقين في صنع لوحات جميلة في المدرجات وهي العادة التي أصبحت تميز مباريات الأندية الجزائرية.

جاء الشوط الأول مملاً وبعيداً عن المستوى المطلوب وانحصر اللعب في وسط الملعب.

لكن المدافع شعيب كداد تمكن من خطف هدف الانتصار لشباب بلوزداد بضربة رأس محكمة في الدقيقة 41.

وحاول مولودية الجزائر الرد في الدقيقة 51 بعد مجهود رائع من محمد زوغرانا الذي سدد فوق إطار المرمى.

وكاد عبد الرؤوف بن غيث أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57 لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

وأطلق الحكم الدولي مصطفى غربال صفارة النهاية معلناً تتويج شباب بلوزداد باللقب للمرة التاسعة في تاريخه لتسود فرحة عارمة بين جماهيره الحاضرة في الإستاد.

وخسر شباب بلوزداد نهائي الموسم الماضي من كأس الجزائر أمام جمعية الشلف 1-2.

بالمقابل، كانت خيبة الأمل كبيرة من جانب الجماهير الغفيرة لمولودية الجزائر الذي خاض موسماً مميزاً ونال لقب الدوري المحلي، فيما احتل شباب بلوزداد مركز الوصيف.

وضمن الإثنان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل .