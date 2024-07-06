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الامارات | إسبانيا مهددة بخسارة بيدري أمام فرنسا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبُدل لاعب ، الإسباني بيدري، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى نتيجة التحام مع توني كروس، في الدقيقة الـ4 من مباراة ربع نهائي "يورو 2024" والتي انتهت بفوز "الماتادور" 2-1 على ألمانيا، اليوم الجمعة.

وكشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "أن الجهاز الطبي كشف عن إلتواء داخلي في الركبة اليسرى لبيدري، يحتاج إلى فحوصات لتحديد درجة الإصابة".

والتحم بيدري مع كروس في الدقيقة الرابعة والتي منعته من مواصلة المباراة.

واضطر اللاعب الإسباني إلى مغادرة الملعب بينما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف ونزل داني ألمو بديلاً عنه.

وفي طريقه للبحث عن اللقب الرابع في البطولة القارية، سيواجه "الماتادور" في نصف النهائي المرتقب، الثلاثاء المقبل، الفائز من المباراة المقامة حالياً بين البرتغال وفرنسا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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