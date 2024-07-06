الامارات | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن أحقية السيتي واليونايتد في المشاركة قارياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية في "يويفا"، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سيحق لهما المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب جيرونا الإسباني ونيس الفرنسي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "إن المستثمرين في الأندية الشقيقة نفذوا تغييرات لتجنب أي تعارض مع قواعد ملكية الأندية المتعددة في "يويفا"، بما في ذلك نقل أسهمهم في جيرونا ونيس إلى وصي مستقل تحت إشراف الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية حتى 1 يوليو 2025.

وقال "يويفا": "إن مجموعة سيتي لكرة القدم التي تمتلك ناديي مانشستر سيتي وجيرونا، ومجموعة إنيوس سبورت التي تسيطر على عمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد ونيس، أثبتا لهيئة الرقابة المالية أنه لم يشارك أحد في نفس الوقت في إدارة أكثر من نادٍ واحد أو كان له سيطرة أو تأثير حاسم على أكثر من نادٍ.

كما لن تقوم الأندية بنقل اللاعبين بين بعضها البعض حتى سبتمبر 2025.

وقال "يويفا" في بيان: "التغييرات الكبيرة التي أجريت على الملكية والحوكمة والدعم المالي للأندية المعنية، تحد بشكل كبير من نفوذ المستثمرين وسلطة اتخاذ القرار على أكثر من نادٍ واحد، ستواصل الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية مراقبة المواقف المذكورة أعلاه لضمان استمرار الالتزام بقاعدة ملكية الأندية المتعددة خلال موسم 2024-2025

وفاز السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى جيرونا دوري الدرجة الأولى الإسباني في المركز الثالث ليتأهلا إلى دوري أبطال أوروبا.

وحقق يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وأنهى نيس دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالمركز الخامس ليتأهلا للعب في الدوري الأوروبي.