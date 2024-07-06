موعد ومكان جنازة اللاعب أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي مودرن سبورت عن موعد ومكان جنازة لاعب الفريق أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.



وتقام صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

ونشر نادي مودرن سبورت بيان عبر حسابة الرسمي جاء كالتالي:

"ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.

