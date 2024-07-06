موعد ومكان تشييع جنازة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وائل توفيق:

توفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم السبت، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن سبورت بمسماه الجديد.

وصرح مصدر لمصراوي، أنه تقرر دفن وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر اليوم.

يذكر أن مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة لاعب أحمد رفعت.

وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

واختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".