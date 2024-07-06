وزير الشباب والرياضة ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو، عقب تدهور حالته الصحية.

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى، الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.